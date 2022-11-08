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بن داود القابضة تتفاوض للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة إيكون
شركة بن داود القابضة
سوق السعودية

"بن داود" تتحول لخسارة بـ 48 مليون ريال في الربع الثالث من 2022

نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية وتراجع إجمالي الربح

دبي - العربية.نت
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تحولت شركة بن داود القابضة- "بن داود" إلى الخسارة في الربع الثالث من 2022، بنحو 48 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 70.2 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وصافي ربح 42.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التحول للخسارة في الربع الثالث من 2022، على أساس سنوي، يعكس الأثر التراكمي لانخفاض هامش الربح الإجمالي وارتفاع مصاريف التشغيل.

تراجع إجمالي الربح بنسبة 22.7% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 307.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 397.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

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وارتفعت المصروفات التشغيلية خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى 336.5 مليون ريال مقابل 304.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2021، بزيادة 10.6%، نتيجة لارتفاع تكاليف التوظيف والتكاليف المتعلقة بالاستحواذ والرسوم المصرفية المرتفعة نتيجة توجه المزيد من العملاء إلى الدفع ببطاقات الائتمان في هذا الربع.

وتراجع صافي أرباح "بن داود" بنسبة 73.7% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 59.8 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 227.3 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.

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