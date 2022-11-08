"مدينة المعرفة" تتحول للربحية بـ 4.6 مليون ريال في الربع الثالث

تحولت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إلى الربحية في الربع الثالث من 2022، بنحو 4.63 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 2.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وخسائر نحو 8.64 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بخسائر محققة خلال الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات وتضمين الربع مبلغ 11.8 مليون كإيرادات من أدوات مالية مشتقة.

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وارتفعت خسائر مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 317% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 10.74 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 2.57 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة بلغت نحو 327.6 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2022، تعادل نسبة 9.66% من رأس المال البالغ نحو 3.39 مليار ريال.