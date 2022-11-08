اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مدينة المعرفة الاقتصادية شعار
شعار مدينة المعرفة الاقتصادية
سوق السعودية

"مدينة المعرفة" تتحول للربحية بـ 4.6 مليون ريال في الربع الثالث

سجلت الشركة خسائر متراكمة بلغت نحو 327.6 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تحولت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية إلى الربحية في الربع الثالث من 2022، بنحو 4.63 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 2.5 مليون ريال في الربع المماثل من 2021، وخسائر نحو 8.64 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تحقيق صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بخسائر محققة خلال الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع المبيعات وتضمين الربع مبلغ 11.8 مليون كإيرادات من أدوات مالية مشتقة.

وارتفعت خسائر مدينة المعرفة الاقتصادية بنسبة 317% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 10.74 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 2.57 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.

وسجلت الشركة خسائر متراكمة بلغت نحو 327.6 مليون ريال بنهاية سبتمبر 2022، تعادل نسبة 9.66% من رأس المال البالغ نحو 3.39 مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوضاع مأساوية.. الكوليرا تجتاح لبنان أوضاع مأساوية.. الكوليرا تجتاح لبنان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط