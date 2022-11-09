أرباح "دانة غاز" تتراجع 65% إلى 50 مليون دولار بالربع الثالث

أظهرت النتائج المالية لشركة دانة غاز تراجع صافي أرباحها بنسبة 64.6% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 50 مليون دولار (182 مليون درهم) مقابل 140 مليون دولار (514 مليون درهم) في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي المالي، اليوم الأربعاء، إنه باستثناء الدخل الآخر والانخفاضات في القيمة لمرة واحدة في الربع الثالث لسنة 2021، فقد ارتفع صافي أرباح الربع الثالث من 2022 بنسبة 35% بالمقارنة مع صافي الأرباح المعدل البالغة 37 مليون دولار (135 مليون درهم) في الربع الثالث من 2021.

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وحققت المجموعة صافي ربح نحو 161 مليون دولار (589 مليون درهم) في التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بأرباح صافية نحو 279 مليون دولار (1.025 مليار درهم) في الفترة المماثلة من 2021، بتراجع 42%.