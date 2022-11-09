اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دانة غاز مناسبة
دانة غاز
سوق أبوظبي

أرباح "دانة غاز" تتراجع 65% إلى 50 مليون دولار بالربع الثالث

حققت المجموعة صافي ربح نحو 161 مليون دولار في 9 أشهر من 2022

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت النتائج المالية لشركة دانة غاز تراجع صافي أرباحها بنسبة 64.6% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 50 مليون دولار (182 مليون درهم) مقابل 140 مليون دولار (514 مليون درهم) في الربع المماثل من 2021.

وقالت الشركة في بيان على سوق أبوظبي المالي، اليوم الأربعاء، إنه باستثناء الدخل الآخر والانخفاضات في القيمة لمرة واحدة في الربع الثالث لسنة 2021، فقد ارتفع صافي أرباح الربع الثالث من 2022 بنسبة 35% بالمقارنة مع صافي الأرباح المعدل البالغة 37 مليون دولار (135 مليون درهم) في الربع الثالث من 2021.

وحققت المجموعة صافي ربح نحو 161 مليون دولار (589 مليون درهم) في التسعة أشهر الأولى من 2022، مقارنة بأرباح صافية نحو 279 مليون دولار (1.025 مليار درهم) في الفترة المماثلة من 2021، بتراجع 42%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تقرير استخباراتي أميركي يكشف نقطة ضعف كوريا الشمالية تقرير استخباراتي أميركي يكشف نقطة ضعف كوريا الشمالية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط