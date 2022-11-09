صندوق الاستثمارات يساهم في تمويل الاستحواذ على أبراج فودافون أوروبا

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي PIF، المشاركة في تمويل عرض للاستحواذ على وحدة أبراج الاتصالات التابعة لشركة "فودافون" في أوروبا، والتي تقدر قيمتها بنحو 14.8 مليار يورو، وفقاً لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادر مطلعة.

وتشغَل "فودافون" 83 ألف برج في 10 دول أوروبية.

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وأشارت المصادر إلى أن شركتي KKR وGlobal Infrastructure Partners تقودان الصفقة المتوقعة، موضحة أن العرض الذي تقدمت به الشركتان في طريقه للفوز على العرض المقدم من شركة Cellnex الإسبانية. ومن المتوقع الإعلان عن الفائز الأسبوع الجاري.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن قالت وكالة "بلومبرغ" إن PIF مهتم بشراء شبكة أبراج شركة الاتصالات القطرية "أوريدو".

وتشير التقديرات إلى أن أصول أبراج لشركة أوريدو التي تبلغ 20 ألف برج، تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و5 مليارات دولار.

وعرض صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي شراء حصة أغلبية في "توال"، وحدة الأبراج التابعة لشركة الاتصالات السعودية "stc".