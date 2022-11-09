مجموعة ميتا المالكة لـ "فيسبوك" تستغني عن 11 ألف موظف

قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ للموظفين اليوم الأربعاء إن "ميتا" تسرح 13% من موظفيها، أو أكثر من 11 ألف موظف.

وكتب في رسالة: "اليوم أشارك بعضاً من أصعب التغييرات التي أجريناها في تاريخ "ميتا. لقد قررت تقليل حجم فريقنا بنحو 13% وترك أكثر من 11000 من موظفينا الموهوبين يرحلون. نتخذ أيضاً عدداً من الخطوات الإضافية لنصبح شركة أكثر رشاقة وفعالية من خلال خفض الإنفاق التقديري وتمديد تجميد التوظيف لدينا حتى الربع الأول".

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وتأتي عمليات تسريح "ميتا" للموظفين وسط وقت عصيب لشركة Meta، التي قدمت توجيهات فاترة في أواخر أكتوبر لأرباح الربع الرابع القادمة التي أخافت المستثمرين وتسببت في هبوط أسهمها بنسبة 20% تقريباً.

وكان المستثمرون قلقين بشأن ارتفاع تكاليف ومصاريف "ميتا"، التي قفزت بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 22.1 مليار دولار. وانخفض إجمالي مبيعات "ميتا" بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 27.71 مليار دولار في الربع الثالث بينما انخفض دخلها التشغيلي بنسبة 46% عن العام السابق إلى 5.66 مليار دولار.

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تستثمر Meta بشكل كبير فيما يعرف بـ "ميتافيرس"، والذي يشير عموماً إلى عالم رقمي لم يتم تطويره بعد ويمكن الوصول إليه عن طريق نظارات وسماعات الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وكلف هذا الرهان الضخم شركة ميتا 9.4 مليار دولار حتى الآن في عام 2022، وتتوقع الشركة أن الخسائر "ستنمو بشكل كبير على أساس سنوي".

وقال زوكربيرغ خلال مكالمة مع المحللين كجزء من تقرير أرباح الربع الثالث أن Meta تخطط لتركيز استثماراتها على عدد صغير من مجالات النمو ذات الأولوية العالية خلال العام المقبل.

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وأضاف زوكربيرغ: "هذا يعني أن بعض الفرق ستنمو بشكل مفيد، لكن معظم الفرق الأخرى ستبقى ثابتة أو تنكمش خلال العام المقبل". "بشكل إجمالي، نتوقع نهاية عام 2023 إما بنفس الحجم تقريباً، أو حتى شركة أصغر قليلاً مما نحن عليه اليوم."

وتضم "ميتا" أكثر من 87000 موظف حتى نهاية سبتمبر.