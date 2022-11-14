ريدان الغذائية تعلن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة

أعلنت شركة ريدان الغذائية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.

وقالت "ريدان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها خفضت رأسمالها إلى نحو 158.08 مليون ريال، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ نحو 179.4 مليون ريال.

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كانت الشركة قد خفضت رأس المال من 337.5 مليون ريال إلى نحو 158.08 مليون ريال، بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 أكتوبر 2022.