اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطابخ ومطاعم ريدان
شركة ريدان الغذائية
سوق السعودية

ريدان الغذائية تعلن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة

عبر تخفيض رأس المال من 337.5 مليون ريال إلى نحو 158.08 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة ريدان الغذائية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.

وقالت "ريدان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها خفضت رأسمالها إلى نحو 158.08 مليون ريال، من خلال إطفاء الخسائر المتراكمة بمبلغ نحو 179.4 مليون ريال.

كانت الشركة قد خفضت رأس المال من 337.5 مليون ريال إلى نحو 158.08 مليون ريال، بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 5 أكتوبر 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل توجد أزمة نقص أرز في السوق المصرية؟ هل توجد أزمة نقص أرز في السوق المصرية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط