"أماك" توصي بتوزيع 6% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

أوصى مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 38.84 مليون ريال لنحو 64.74 مليون سهم.

وقالت شركة "أماك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من توزيعات الأرباح النقدية عن الربع الثالث من 2022، تبلغ 0.60 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.

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وأضافت شركة "أماك" أن أحقية توزيعات الأرباح النقدية عن الربع الثالث من 2022، ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.