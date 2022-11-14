سوق السعودية
"أماك" توصي بتوزيع 6% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث
بواقع 0.6 ريال للسهم
وضع القراءة
100% حجم الخط
أوصى مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 38.84 مليون ريال لنحو 64.74 مليون سهم.
وقالت شركة "أماك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من توزيعات الأرباح النقدية عن الربع الثالث من 2022، تبلغ 0.60 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.
مادة اعلانية
وأضافت شركة "أماك" أن أحقية توزيعات الأرباح النقدية عن الربع الثالث من 2022، ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
اقرأ أيضاً
-
"السعودي الفرنسي" يعين بنوكاً لإصدار سندات دولاريةضمن برنامج السندات متوسطة الأجل شركات
-
الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة تقفز 40% إلى ملياري دولار في عامجاءت ضمن قائمة أهم صادرات مصر من السلع تامة الصنع قصص اقتصادية
-
"ذيب للسيارات" تعتزم توزيع 6.2% أرباحاً نقدية عن الربع الثالثبإجمالي 26.66 مليون ريال لعدد 43 مليون سهم شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية