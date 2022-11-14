اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أماك
شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"
سوق السعودية

"أماك" توصي بتوزيع 6% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

بواقع 0.6 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أوصى مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 38.84 مليون ريال لنحو 64.74 مليون سهم.

وقالت شركة "أماك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من توزيعات الأرباح النقدية عن الربع الثالث من 2022، تبلغ 0.60 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.

وأضافت شركة "أماك" أن أحقية توزيعات الأرباح النقدية عن الربع الثالث من 2022، ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل توجد أزمة نقص أرز في السوق المصرية؟ هل توجد أزمة نقص أرز في السوق المصرية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط