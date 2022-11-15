أرباح "أجيليتي" الكويتية ترتفع 48% إلى 12.6 مليون دينار بالربع الثالث

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أرباحها الصافية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 48% لتصل إلى 12.573 مليون دينار (40.85 مليون دولار) مقارنة مع 8.479 مليون دينار قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن ربحها الصافي في الأشهر التسعة الأولى من 2022 بلغ 41.393 مليون دينار مقارنة مع 25.281 مليون دينار قبل عام، أي بزيادة 63.7%.