"علم" توقع عقداً مع وزارة الداخلية السعودية بـ 206.7 مليون ريال

أعلنت شركة "علم" عن توقيع عقد مشروع التجهيزات الأمنية للمركبات وبوابات الرصد الميداني مع وزارة الداخلية السعودية، بقيمة 206.7 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت شركة "علم" في بيان على "تداول" السعودية اليوم، إنه بموجب العقد ستقوم الشركة بتوفير الأجهزة والمعدات و الأنظمة والتدريب وتوفير الرخص اللازمة لتنفيذ العقد.

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وأضافت أن مدة العقد 12 شهرا ميلادي (ابتداء من تاريخ توقيع محضر بدء الأعمال).

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إيرادات الشركة اعتباراً من تاريخ توقيع محضر بدء الأعمال، والمتوقع أن يتم توقيعه خلال الربع الرابع من العام 2022.