سوق السعودية
"جادكو" تحصل على تسهيلات بـ 40 مليون ريال من "السعودي الفرنسي"
لتمويل الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات ضمان وإعادة هيكلة للتسهيلات البنكية للشركة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي.
وقالت "جادكو" في بيان على "تداول السعودية"، إن مدة التمويل عام واحد ينتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2023.
مادة اعلانية
وأضافت أن الهدف من التسهيلات هو تمويل الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات ضمان وإعادة هيكلة للتسهيلات البنكية للشركة.
وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.
اقرأ أيضاً
-
"شاكر" تسحب توصية زيادة رأس المال عبر إصدار أسهم حقوق أولوية بـ 249 مليون ريالبسبب تحسن المركز المالي للشركة وارتفاع التدفقات النقدية التشغيلية شركات
-
الرئيس الصيني يحذر من تحويل الغذاء والطاقة إلى "سلاح"طالب دول قمة العشرين بالحد من تداعيات رفع أسعار الفائدة اقتصاد
-
مجموعة العشرين تندد بالتداعيات الاقتصادية لنزاع أوكرانيا"معظم" الدول الأعضاء تدين الحرب اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية