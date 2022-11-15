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الجوف للتنمية الزراعية
شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"
سوق السعودية

"جادكو" تحصل على تسهيلات بـ 40 مليون ريال من "السعودي الفرنسي"

لتمويل الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات ضمان وإعادة هيكلة للتسهيلات البنكية للشركة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي.

وقالت "جادكو" في بيان على "تداول السعودية"، إن مدة التمويل عام واحد ينتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2023.

وأضافت أن الهدف من التسهيلات هو تمويل الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات ضمان وإعادة هيكلة للتسهيلات البنكية للشركة.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر، ولا يوجد أطراف ذات علاقة.

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