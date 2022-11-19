مواني أبوظبي تستحوذ على "نواتوم" للخدمات اللوجستية مقابل 2.5 مليار درهم

أعلنت مجموعة مواني أبوظبي، عن قيامها بالاستحواذ على 100% من شركة "نواتوم" المنصة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة المنتشرة في 26 دولة مقابل 2.5 مليار درهم (660 مليون يورو).

وأوضحت مواني أبوظبي في بيان، أن هذا يعد ثالث استحواذ دولي للمجموعة في العام الحالي حيث جاء في أعقاب الاستحواذ على 70% من الحصص في كل من ترانسمار و"تي سي آي" المصريتين في سبتمبر الماضي.

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كما استحواذات خلال شهر نوفمبر الجاري على حصة 80% في شركة غلوبال فيدر شيبينغ "جي إف إس" التي تتخذ من دبي مقراً لها.

وحسب البيان، حققت "نواتوم" إيرادات بلغت 6.91 مليار درهم (1.80 مليار يورو) في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 555 مليون درهم (145 مليون يورو).

ويسهم هذا الاستحواذ الاستراتيجي ذو القيمة التراكمية في توسيع أعمال مجموعة أبوظبي.

وذكرت المجموعة أنه سيتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال قرض استحواذ جديد.

وتأسست شركة نواتوم في عام 1963، وتنشط في ثلاثة قطاعات أعمال هي: الخدمات اللوجستية، والخدمات البحرية، والمحطات البحرية، وتنشط في أسواق كل من إسبانيا وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ومنطقة جنوب شرق آسيا.