"أدنوك للحفر" تستحوذ على 3 حفارات بحرية بـ1.17 مليار درهم

أعلنت شركة "أدنوك للحفر"، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية للاستحوذ على ثلاث منصات بحرية متطورة جديدة ذاتية الرفع بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.17 مليار درهم.

وتوقعت الشركة في بيان أن يسهم بدء العمل بالحفارات الجديدة بشكل تدريجي، في رفع أداء "أدنوك للحفر" على المستويين المالي والتشغيلي.

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وذكرت أن تكلفة الاستحواذ ضمن الاتفاقية تشكل جزءاً من توجيه الشركة لمدة ثلاث سنوات بشأن النفقات الرأسمالية وخططها الاستراتيجية لتوسعة وتطوير أعمالها.

وكانت "أدنوك للحفر"، وقعت على عدد من الاتفاقيات لبيع وشراء منصات حفر جديدة، شملت اتفاقية للاستحواذ على حفارين تم التوقيع عليها في 30 مايو الماضي، واتفاقية للاستحواذ على حفار واحد تم إبرامها في 10 يونيو، إضافة إلى اتفاقية للاستحواذ على حفار آخر وقعتها الشركة في 24 أغسطس.

ولفتت الشركة إلى أنه منذ إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أكتوبر 2021، ارتفع عدد الحفارات التي تملكها بتاريخ 30 سبتمبر 2022 من 95 حفارة إلى 108 حفارات.

وأوضحت "أدنوك للحفر"، أنه بعد الاستحواذ على تلك الحفارات، ستصبح الشركة واحدة من الشركات التي تشغل أسطول حفارات بحرية ذاتية الرفع من بين الأكبر في العالم بعدد 30 حفارة.

وأضافت الشركة أنها تخطط لتحقيق المزيد من النمو والتطور على المدى القصير.