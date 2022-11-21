"الجوف الزراعية": 50% نسبة الإنجاز في مصنع إنتاج شرائح البطاطس

أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو" عن موافقة مجلس الإدارة بالموافقة على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس.

وقالت شركة الجوف للتنمية الزراعية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن نسبة الإنجاز المتحقق بلغت 50% من أعمال المشروع حسب ما هو مخطط له.

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وأضافت أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام المالي 2023 وبدء الإنتاج التجريبي للمصنع.

كانت شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، أعلنت عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي.

وأوضحت "جادكو"، أن مدة التمويل عام واحد ينتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2023.

وتستهدف الجوف للتنمية الزراعية من التسهيلات تمويل الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات ضمان وإعادة هيكلة للتسهيلات البنكية للشركة.