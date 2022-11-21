"الجوف الزراعية": 50% نسبة الإنجاز في مصنع إنتاج شرائح البطاطس
بدء الإنتاج التجريبي في الربع الثالث من 2023
أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو" عن موافقة مجلس الإدارة بالموافقة على مشروع إنشاء مصنع لإنتاج شرائح البطاطس.
وقالت شركة الجوف للتنمية الزراعية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن نسبة الإنجاز المتحقق بلغت 50% من أعمال المشروع حسب ما هو مخطط له.
وأضافت أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام المالي 2023 وبدء الإنتاج التجريبي للمصنع.
كانت شركة الجوف للتنمية الزراعية "جادكو"، أعلنت عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون ريال مع البنك السعودي الفرنسي.
وأوضحت "جادكو"، أن مدة التمويل عام واحد ينتهي بتاريخ 30 نوفمبر 2023.
وتستهدف الجوف للتنمية الزراعية من التسهيلات تمويل الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات ضمان وإعادة هيكلة للتسهيلات البنكية للشركة.
-
"سمو العقارية" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" لبناء "فلل" بتكلفة 377 مليون ريالمن المتوقع الانتهاء من إنشاء المشروع خلال 42 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية الأسواق العقارية
-
"قطر للطاقة" توقع أطول صفقة في تاريخ الغاز المسال مع "سينوبك" الصينيةمدتها 27 عاماً طاقة
-
عمومية "التأمين العربية" تقر زيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية بـ265 مليون رياللزيادة رأس المال إلى 530 مليون ريال شركات