تكليف موسى الرويلي بمهام الرئيس التنفيذي لـ"المتطورة"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، عن قرار مجلس الإدارة بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب موسى بن عبدالله الرويلي بمهام الرئيس التنفيذي وإعطائه كافة الصلاحيات الإدارية والمالية.

وقالت "متطورة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مجلس الإدارة وافق على نقل خدمات الرئيس التنفيذي محمد بن عبدالعزيز الشتوي من منصبه كرئيس تنفيذي إلى مستشار لعضو مجلس الإدارة المنتدب بنفس طبيعة العمل ونفس المستوى الإداري ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ 20 نوفمبر 2022.

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وأضافت أن موسى بن عبدالله الرويلي يملك خبرة إدارية واستثمارية تزيد على 20 عاماً وحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة الملك سعود وعضو مجلس إدارة لعدة شركات مساهمة عامة.