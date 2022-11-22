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سوق السعودية

"أسمنت القصيم" توصي بتوزيع 6% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

بحصة 0.60 ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث من عام 2022، بإجمالي نحو 54 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

وقالت "أسمنت القصيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.60 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.

ويكون تاريخ الأحقية 22 نوفمبر 2022، وتاريخ التوزيع 12 ديسمبر 2022.

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كان صافي أرباح شركة أسمنت القصيم قد تراجع في الربع الثالث من 2022، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 61.2% إلى نحو 23.4 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 60.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وتراجع صافي أرباح أسمنت القصيم بنسبة 70.4% في التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى نحو 77.47 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 261.4 مليون ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.

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