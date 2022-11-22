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الخريف لتقنية المياه والطاقة
شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة- "الخريف"
سوق السعودية

"الخريف" تحصل على عقد بـ 35.4 مليون ريال في المدينة المنورة

لتشغيل وصيانة شبكات الخدمات البيئية مع عبارات المركزية بالمدينة المنورة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة- "الخريف"، اليوم الثلاثاء، عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات الخدمات البيئية مع عبارات المركزية بالمدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد نحو 35.38 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ولمدة 36 شهراً.

وتوقعت أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2023.

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كانت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة- "الخريف"، قد وقعت عقداً لأعمال تشغيل وصيانة قطاع المياه في مدينة جدة مع شركة المياه الوطنية، بقيمة 228.17 مليون ريال ولا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

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