تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "كابلات الرياض" بـ671.5%

أعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مجموعة كابلات الرياض، عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد بنسبة تغطية 671.5%.

وقالت الرياض المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه تم تخصيص 8 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بنسبة 1.262998% بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

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وأضافت أنه تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

طرحت "كابلات الرياض" 33 مليون سهم تمثل 22% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022م، وانتهت في يوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022م باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 3.3 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 43 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب 382,342 مشتركا، وبقيمة إجمالية لطلبات الأفراد 952.9 مليون ريال.

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 27 نوفمبر 2022م.