"دار المعدات" تحصل على عقدين من وزارة "الموارد البشرية" بـ 281 مليون ريال
منها عقد بـ 154.3 مليون ريال في المدينة المنورة وينبع
أرست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عقدين على شركة دار المعدات الطبية والعلمية بنحو 280.86 مليون ريال.
وقالت شركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تلقت موافقة على ترسية منافسة لمشروع الصيانة والنظافة والعناية الشخصية لمراكز التأهيل الشامل ودور الرعاية الاجتماعية للمجموعة السادسة بالمدينة المنورة وينبع مع وزارة الموارد البشرية.
وأضافت أن العقد بنحو 154.33 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 24 شهراً.
وفي بيان منفصل، قالت شركة "دار المعدات"، إنها تلقت موافقة على ترسية منافسة لمشروع الصيانة والنظافة والعناية الشخصية لمراكز التأهيل الشامل ودور الرعاية الاجتماعية للمجموعة الثالثة بمكة والطائف والقنفذة مع وزارة الموارد البشرية.
وقالت إن العقد بنحو 126.52 مليون ريال شاملاَ ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ مدة تنفيذه 24 شهراً.
ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروعين خلال الربع الثاني من العام المالي 2023.
-
أسعار النفط تحوم قرب أدنى مستوياتها في شهرينانخفضت في ظل تراجع المخاوف من شح المعروض طاقة
-
زيادة الصادرات السعودية غير النفطية 9.7% إلى 21.6 مليار ريال في سبتمبرارتفاع الصادرات السلعية 30.9% على أساس سنوي اقتصاد
-
وارن بافيت يتبرع بالمزيد من ثروته لـ4 جمعيات خيرية عائليةبما مجموعة 2.4 مليون أخرى من أسهم بيركشاير والتي تقدر بنحو 759 مليون دولار قصص اقتصادية