"دار المعدات" تحصل على عقدين من وزارة "الموارد البشرية" بـ 281 مليون ريال

أرست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، عقدين على شركة دار المعدات الطبية والعلمية بنحو 280.86 مليون ريال.

وقالت شركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها تلقت موافقة على ترسية منافسة لمشروع الصيانة والنظافة والعناية الشخصية لمراكز التأهيل الشامل ودور الرعاية الاجتماعية للمجموعة السادسة بالمدينة المنورة وينبع مع وزارة الموارد البشرية.

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وأضافت أن العقد بنحو 154.33 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 24 شهراً.

وفي بيان منفصل، قالت شركة "دار المعدات"، إنها تلقت موافقة على ترسية منافسة لمشروع الصيانة والنظافة والعناية الشخصية لمراكز التأهيل الشامل ودور الرعاية الاجتماعية للمجموعة الثالثة بمكة والطائف والقنفذة مع وزارة الموارد البشرية.

وقالت إن العقد بنحو 126.52 مليون ريال شاملاَ ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ مدة تنفيذه 24 شهراً.

ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروعين خلال الربع الثاني من العام المالي 2023.

