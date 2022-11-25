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سوق أبوظبي

"العالمية القابضة" تعتزم طرح شركات في سوق أبوظبي

تدرس بيع 20% من وحدتها التكنولوجية في طرح عام أولي

دبي - العربية.نت
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أعلن الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة (IHC) سيد بصر شعيب، أن الشركة تعتزم بيع 20% من وحدتها التكنولوجية في طرح عام أولي العام المقبل، بالإضافة إلى طرح وحدتها الصحية "بيور هيلث" لجمع أكثر من مليار دولار في الربع الأول من 2023.

وتوقع شعيب، أن تطرح (IHC) أربع شركات في سوق أبوظبي العام المقبل، وهو عدد الشركات نفسه، التي طرحتها العام الحالي، في وقت تدرس طرح INTERNATION ENERGY HOLDING العام المقبل.

وقال شعيب إن الشركة في محادثات مع بنوك دولية للحصول على تمويل طويل الأجل لصفقات الشراء المزمعة في 2023، مشيرا إلى أن ذلك سيعادل نسبة كبيرة من سيولة الشركة، حسبما نقلت "رويترز".

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وأضاف ن بعض الوحدات التابعة للشركة قد تصدر سندات خاصة بها، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وذكر: "سنحتاج لإضافة بعض الديون إلى ميزانيتنا أيضا حتى يمكننا مواصلة الاستثمار".

وكشف شعيب، أن الشركة العالمية القابضة تدرس استثمارين محتملين في الهند تتجاوز قيمة كل منهما ملياري دولار وذلك بعدما استثمرت ملياري دولار في شركات مجموعة أداني في أبريل.

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