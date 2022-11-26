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سيارة تسلا (iStock)
سيارة تسلا
تسلا

"تسلا" تستدعي أكثر من 80 ألف سيارة من الصين لهذا السبب!

السيارات صينية الصنع ومستوردة تم إنتاجها منذ عام 2013

خالد حسني - العربية.نت
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كشفت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، عن سحب أكثر من 80 ألف سيارة صينية الصنع ومستوردة، تم إنتاجها منذ عام 2013، بسبب قضايا البرمجيات وحزام الأمان، حسبما كشف بيان صادر عن منظم السوق الصينية يوم الجمعة.

واستدعت شركة صناعة السيارات الكهربائية ومقرها الولايات المتحدة نحو 67698 سيارة من طراز S و Model X تم توريدها إلى الصين بين 25 سبتمبر 2013 و21 نوفمبر 2020، بسبب مشاكل البرامج التي تؤثر على نظام إدارة البطارية في المركبات.

ووفق بيان، قالت شركة "تسلا"، إنها ستعمل على ترقية برنامج المركبات المسترجعة.

شركة "تسلا" تستدعي 321 ألف سيارة بسبب هذه المشكلة قصص اقتصادية تسلا شركة "تسلا" تستدعي 321 ألف سيارة بسبب هذه المشكلة

كما استدعت شركة السيارات الكهربائية، أيضًا 2736 سيارة تم توريدها من الطراز 3 تم تصنيعها بين يناير ونوفمبر من العام 2019، و10127 سيارة صينية الصنع من نفس الطراز تم إنتاجها بين 14 أكتوبر 2019 و26 سبتمبر 2022. وكان هذا بسبب تركيب حزام الأمان المحتمل الذي قامت به شركة "تسلا".

وفي أبريل الماضي، استدعت شركة "تسلا" ما مجموعه 127.785 وحدة من سيارات طراز 3 في الصين، مستشهدة بأعطال محتملة في مكونات أشباه الموصلات التي قد تؤدي إلى تصادمات.

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