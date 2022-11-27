سوق السعودية
"صادرات" توافق على إغلاق "مصنع سارة للمستلزمات الطبية"
لأن نشاطه لا يتوافق مع أنشطة الشركة الأساسية
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أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، عن صدور قرار موافقة مجلس الإدارة على إغلاق فرعها "مصنع سارة للمستلزمات الطبية".
وقالت "صادرات" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ذلك بسبب أن نشاطه لا يتوافق مع أنشطة الشركة الأساسية.
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وأضافت أن العمل متوقف تماما في المصنع منذ عام 2020م، ونتج عن هذا القرار بيع أصول ومخزون المصنع بصافي ربح دفتري قدره نحو 3.2 مليون ريال.
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