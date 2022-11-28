وحدة تابعة لـ"الباحة للاستثمار" تشتري مجمعاً تجارياً في الرياض بـ 65 مليون ريال

أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية "الباحة"، عن شراء شركة إشراقة الإقليمية للتطوير والاستثمار العقاري (شركة شخص واحد)، والمملوكة بنسبة 100% لشركة المراكز الراقية المحدودة بشراء مجمع تجاري معارض ومكاتب قائم بمدينة الرياض بقيمة 65 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تمويل الصفقة من خلال القرض المصرفي الخاص بشركة المراكز الراقية المحدودة والمتوافق مع الشريعة الإسلامية ومتحصلات زيادة راس مال شركة الباحة للاستثمار والتنمية.

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وأضافت أن الصفقة تهدف إلى تنوع استثمارات الشركة وزيادة محفظتها العقارية للمجموعة.

وأشارت إلى أن الأثر المتوقع للصفقة على الشركة وعملياتها يتمثل في ارتفاع العقارات الاستثمارية بالموجودات غير المتداولة.

كانت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، أعلنت عن قيام شركتها التابعة "المراكز الراقية المحدودة" بتوقيع عقد تأجير مبنى إداري ومستودع إلى شركة "المصنع السعودي الحديث" بقيمة 27.03 مليون ريال.

وقالت الشركة، إن العقد يشمل تأجير الأرض الصناعية والمقام عليها مبنى إداري ومستودع ومساحتها 25.06 ألف متر مربع لمدة 10 سنوات وتبدأ من 1 ديسمبر 2022.