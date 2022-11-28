"الخريف" تحصل على عقد بـ 34.2 مليون ريال في المدينة المنورة

أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة- "الخريف"، عن ترسية عقد تشغيل وصيانة محطات التقنية بمنطقة المدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية، بقيمة 34.2 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها ستقوم بتنفيذ أعمال تشغيل وصيانة محطات التنقية بمنطقة المدينة المنورة وذلك ‬لمدة 36 شهرا.

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وأضافت أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2023.

كانت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة- "الخريف"، أعلنت عن ترسية عقد تشغيل وصيانة شبكات الخدمات البيئية مع عبارات المركزية بالمدينة المنورة مع شركة المياه الوطنية.

وقالت "الخريف"، إن قيمة العقد نحو 35.38 مليون ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ولمدة 36 شهراً.