"جروب فايف" توقع عقداً لتوريد أنابيب بـ 42.2 مليون ريال

أعلنت شركة جروب فايف السعودية للأنابيب، اليوم الاثنين، عن توقيع عقد مع شركة بن عميرة للمقاولات، لتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة باستخدامات المياه لمشروع إمداد الدائري الثالث بمنطقة العدل بمكة المكرمة والمملوك لشركة المياه الوطنية.

وقالت "جروب فايف" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد تبلغ نحو 42.15 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

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وأضافت أن مدة العقد 365 يوماً تقويمي من تاريخ التوقيع ومن المتوقع الإنتهاء من التنفيذ قبل نهاية الربع الرابع من عام 2023م.

وأوضحت "جروب فايف"، أنه نظراً للطاقة الإنتاجية والاستيعابية لخطوط الإنتاج بالشركة والتي تبلغ 550 ألف طن متري والتي ستسهم إيجابياً في تسريع الإنتهاء من تنفيذ المشروع فإنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في الربع الثاني من السنة المالية 2023م وحتى الربع الرابع من العام 2023م.