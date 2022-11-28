"مبكو": استعادة 40% من الطاقة الإنتاجية لمصنع جدة بعد توقفه نتيجة الأمطار

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق- "مبكو"، اليوم الاثنين، عن تأثر أعمالها نتيجة الحالة المطرية الشديدة على مدينة جدة بتاريخ 24 نوفمبر 2022م حيث توقف الإنتاج بمصنع الشركة الكائن بحي الخمرة، بالإضافة إلى تأثر بعض الأعمال اللوجيستية، ولم يحدث أي إصابات بشرية.

وقالت "مبكو" في بيان على "تداول السعودية"، إنها نجحت في استعادة نحو 40% من الطاقة الإنتاجية للمصنع خلال 48 ساعة.

مادة اعلانية

وأضافت أن فريق التشغيل يعمل حالياً على استعادة كامل الطاقة الإنتاجية، والمتوقع خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان.

وأوضحت "مبكو"، أنها تتمتع بالتغطية التأمينية المناسبة.

وأكدت على مواصلة تلبية احتياجات عملائها على الصعيد المحلي والعالمي.

وأشارت الشركة إلى أنها ستحدد الأثر المالي بعد استعادة الطاقة الإنتاجية وأعمال التشغيل.