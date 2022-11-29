مجلس الوزراء يمدد عقد التزام "السعودية للنقل الجماعي"

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي- "سابتكو" من تاريخ 2 رجب 1443 هـ الموافق 3 فبراير 2022م إلى 18 جمادى الآخر 1445 هـ الموافق 31 ديسمبر 2023م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما يسبق).

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كانت الحكومة السعودية بدأت في العام 1979 ترسيخ مفهوم النقل العام بالسعودية عبر تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" كشركة سعودية مساهمة وتعد الحكومة أكبر مساهمي الشركة لتكون بذلك الناقل البري الوطني الأول.

وجددت الحكومة السعودية منح "سابتكو" التزام نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها عدة مرات تراوحت بين سنة و15 سنة.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء، إنشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامة النقل)، وفقاً لترتيباته التنظيمية.