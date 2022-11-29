اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
الشركة السعودية للنقل الجماعي- "سابتكو"
اقتصاد السعودية

مجلس الوزراء يمدد عقد التزام "السعودية للنقل الجماعي"

حتى نهاية ديسمبر 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي- "سابتكو" من تاريخ 2 رجب 1443 هـ الموافق 3 فبراير 2022م إلى 18 جمادى الآخر 1445 هـ الموافق 31 ديسمبر 2023م، أو إلى اكتمال بدء التشغيل في كافة المناطق وفق العقود الجديدة (أيهما يسبق).

كانت الحكومة السعودية بدأت في العام 1979 ترسيخ مفهوم النقل العام بالسعودية عبر تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" كشركة سعودية مساهمة وتعد الحكومة أكبر مساهمي الشركة لتكون بذلك الناقل البري الوطني الأول.

السعودية تمدد آجال وديعة بـ5 مليارات دولار في المركزي المصري  اقتصاد اقتصاد السعودية السعودية تمدد آجال وديعة بـ5 مليارات دولار في المركزي المصري 

وجددت الحكومة السعودية منح "سابتكو" التزام نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها عدة مرات تراوحت بين سنة و15 سنة.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء، إنشاء مركز باسم (المركز الوطني لسلامة النقل)، وفقاً لترتيباته التنظيمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تسريب يكشف اعترافا إيرانيا بإرهاق قوات الأمن في قمع الاحتجاجات تسريب يكشف اعترافا إيرانيا بإرهاق قوات الأمن في قمع الاحتجاجات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط