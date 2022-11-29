"HSBC" يبيع وحدته الكندية مقابل 10 مليارات دولار

وافق بنك Royal Bank of Canada على شراء الوحدة الكندية التابعة لمجموعة HSBC Holdings - سابع أكبر بنك في البلاد - مقابل 13.5 مليار دولار كندي (10 مليارات دولار) نقداً، مما سيوسع قائمة عملائه من الشركات ويزيد من تواجده في التجزئة المصرفية على الساحل الغربي، فيما يركز HSBC على آسيا.

منحت الصفقة رويال بنك، وهو بالفعل أكبر بنك في كندا من حيث الأصول، حوالي 130 فرعاً إضافياً، بما في ذلك حوالي 45 فرعاً في مقاطعة الساحل الغربي لكولومبيا البريطانية. ويكتسب البنك الذي يقع مقره في تورنتو أيضاً امتيازاً مصرفياً تجارياً مهماً، مع العديد من العملاء في الصناعات المختلفة والبنوك دولياً، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

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قال الرئيس التنفيذي لبنك رويال بنك، ديف مكاي، في بيان اليوم الثلاثاء: "يتيح بنك HSBC كندا الفرصة لإضافة قاعدة أعمال تكميلية وعملاء في السوق التي نعرفها بشكل أفضل وحيث يمكننا تقديم عوائد قوية وقيمة للعملاء. هذا يضعنا أيضاً كبنك مفضل للعملاء التجاريين ذوي الاحتياجات الدولية والوافدين الجدد إلى كندا والعملاء الأثرياء الذين يحتاجون إلى إمكانات مصرفية عالمية وإدارة الثروات".

تمثل هذه الخطوة عملية استحواذ محلية كبيرة نادرة لأحد البنوك الكندية الكبرى. مع حظر عمليات الاندماج في القطاع المصرفي شديد التركيز في البلاد من قبل المنظمين. وركز أكبر المقرضين في كندا جهودهم التوسعية على الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أسهم HSBC المدرجة في لندن بنسبة 4.7% على خلفية الأخبار.

في الشهر الماضي، أفادت بلومبرغ بأن HSBC كان يتطلع إلى عمليات استحواذ محتملة، بعد أن أنفق بالفعل مليارات الدولارات في شراء شركات في سنغافورة والهند، بالإضافة إلى توسيع أعمال إدارة الثروات في الصين القارية.