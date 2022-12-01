"الوطنية للبناء والتسويق" تُعدل قيمة زيادة رأس المال إلى 240 مليون ريال

أعلنت شركة "الوطنية للبناء والتسويق"، عن موافقة مجلس إدارة الشركة على تعديل قيمة زيادة رأس المال، لتصبح 240 مليون ريال انخفاضاً من 270 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم، إن قرار تخفيض مبلغ زيادة رأس المال يأتي التزاما بمتطلبات رفع رأس المال من قوائم مالية سنوية مدققة حيث تمت الموافقة السابقة من مجلس الإدارة بناء على قوائم مالية المرحلة نصف سنوية المنتهية في 30 يونيو 2022.

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وأضافت أنه بناء على القرار المتخذ بتاريخ اليوم سيتم توزيع 12 مليون سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 1 سهم لكل سهم يملكه المساهم، ما يمثل زيادة 100% في رأسمال الشركة بناء على القوائم المالية السنوية المدققة في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وأشارت إلى أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة (والتي سوف يعلن عن موعد انعقادها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأوضحت أنه في حال وجود كسور أسهم فستجمع كسور الأسهم في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.