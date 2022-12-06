"توبي" تعلن توزيع 7% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث

أعلنت شركة العرض المتقن للخدمات التجارية "توبي"، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من السنة المالية الحالية والمنتهي في 31 ديسمبر 2022، بإجمالي 10.5 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 15 مليون سهم.

وقالت "توبي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.7 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 7%.

مادة اعلانية

ويكون تاريخ الأحقية يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، وتاريخ التوزيع يوم الخميس 12 يناير 2023.

كان سوق الأسهم السعودية، قد شهد إدراج وبدء تداول أسهم شركة العرض المتقن "توبي"، في السوق الرئيسية ضمن قطاع التطبيقات وخدمات التقنية برمز تداول (7204) وبالرمز الدولي (SA15LISJGI11)، يوم 16 نوفمبر الماضي.

وبلغ سعر الطرح النهائي للشركة 185 ريالا سعوديا للسهم الواحد.