"عناية" و"المتحدة للتأمين" توقعان مذكرة تفاهم لتقييم جدوى الاندماج

أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، اليوم الثلاثاء، عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، فإن الشركتين ستقومان ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

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واتفقت الشركتان على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة عناية السعودية للتامين التعاوني مقابل كافة الأسهم المصدرة في شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عند اكتمال الاندماج.

بالإضافة إلى ذلك سيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم "نسبة التبادل" Share-for-Share بين مساهمي شركة عناية السعودية للتامين التعاوني والشركة المتحدة للتأمين التعاوني بعد إتمام، بما يرضي كل شركة، جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة من قبل الشركتين.

وسيتم احتساب نسبة التبادل بين الشركتين باستخدام القيمة الدفترية المعدلة (Adjusted Book Value) للسهم لكل من الشركتين وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

وستقوم الشركة بتعيين مستشار مالي لعملية الاندماج المقترحة والاعلان عنه لاحقاً.

وينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد فترة 180 يوماً من تاريخ مذكرة التفاهم، أيهما أسبق.

ويمكن تمديد مذكرة التفاهم بموافقة الشركتين، كما، يمكن لأي من الشركتين إنهاء مذكرة التفاهم بتوجيه إخطار خطي بهذا المضمون في أي وقت.