"نادك" تعتمد خطة استراتيجية حتى عام 2027

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، عن موافقة مجلس الإدارة على الخطة الاستراتيجية للشركة للفترة حتى عام 2027م، والتي تهدف لتعزيز موقف الشركة في أنشطتها الرئيسية على المستويين المحلي والإقليمي، على النحو الذي سيمكن من نمو أعمال الشركة الحالية.

وقالت "نادك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الاستراتيجية تتضمن توسيع نطاق منتجاتها والدخول في أنشطة جديدة.

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وأضافت أن أبرز محاور الاستراتيجية تتمثل في دخول الشركة في أنشطة جديدة، وتوسيع الرقعة الجغرافية وتعزيز قدرات الابتكار وتطوير المنتجات، والاستثمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى جلب التقنيات الحديثة في عالم صناعة الأغذية والمشروبات.

وتتضمن محاور الاستراتيجية، التركيز على الكفاءة وإدارة التكلفة وتحقيق الجودة العالية المستدامة، وتبنّي طاقة نظيفة وخضراء، وتعزيز هيكل رأس المال في ظل الاستراتيجية واحتياجات التمويل.

وأوضحت "نادك"، أن أبرز مستهدفات الاستراتيجية أن تكون منتجات "نادك" الخيار المفضل من خلال ريادتها في أسواق الألبان والعصائر والأغذية والمنتجات الزراعية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وكذلك تعزيز قوة قطاعات التشغيل الرئيسية وتنمية عوائد الأغذية.

وتستهدف كذلك تحقيق النمو والابتكار عبر قنوات التجارة التقليدية والحديثة والخدمات الغذائية، والكفاءة والاستدامة، بالإضافة إلى تقليص التكلفة الفعلية للتمويل عبر تنويع مصادره.