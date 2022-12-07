اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركة اتحاد مصانع الأسلاك
شركة اتحاد مصانع الأسلاك- "أسلاك"
سوق السعودية

"أسلاك" تعين "يقين كابيتال" مستشاراً لتخفيض رأس المال

تعتزم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20% ليصبح 280.8 مليون ريال

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك- "أسلاك"، عن تعيين شركة يقين المالية "يقين كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وقالت "أسلاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.

كانت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20% ليصبح 280.8 مليون ريال، بدلاً من 351 مليون ريال.

بوينغ توقف إنتاج أشهر طائراتها على الإطلاق.. أكثر من 50 عاماً في الخدمة قصص اقتصادية بوينغ بوينغ توقف إنتاج أشهر طائراتها على الإطلاق.. أكثر من 50 عاماً في الخدمة

وأرجعت "أسلاك" في بيان على "تداول السعودية"، أن سبب التخفيض هو زيادة رأس المال عن الحاجة.

وسيكون التخفيض عبر إلغاء نسبة 20% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض نحو 28.08 مليون سهم، بدلاً من 35.1 مليون سهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
النيابة العامة تتلو بيان اتهام 10 عناصر لـ"داعش" في تفجيرات بروكسل النيابة العامة تتلو بيان اتهام 10 عناصر لـ"داعش" في تفجيرات بروكسل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط