سوق السعودية
"أسلاك" تعين "يقين كابيتال" مستشاراً لتخفيض رأس المال
تعتزم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20% ليصبح 280.8 مليون ريال
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أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك- "أسلاك"، عن تعيين شركة يقين المالية "يقين كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.
وقالت "أسلاك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية.
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كانت شركة اتحاد مصانع الأسلاك "أسلاك"، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20% ليصبح 280.8 مليون ريال، بدلاً من 351 مليون ريال.
وأرجعت "أسلاك" في بيان على "تداول السعودية"، أن سبب التخفيض هو زيادة رأس المال عن الحاجة.
وسيكون التخفيض عبر إلغاء نسبة 20% من عدد الأسهم وتعويض المساهمين بذلك، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض نحو 28.08 مليون سهم، بدلاً من 35.1 مليون سهم.
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