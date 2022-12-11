"الأهلي السعودي" يعلن انتهاء مشاركته بزيادة رأسمال "كريدت سويس" بتكلفة 5.5 مليار ريال

أعلن البنك الأهلي السعودي، عن الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بعملية زيادة رأس المال مع مجموعة كريدت سويس.

وقال "الأهلي السعودي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن البنك أصبح مالكاً لما نسبته 9.88% من أسهم مجموعة كريدت سويس بتاريخ 15 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 09 ديسمبر 2022م.

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وأضاف، تكلفة مشاركته في عملية زيادة رأس المال لمجموعة كريدت سويس بلغت 1.396 مليار فرنك سويسري، وهو ما يعادل 5.5 مليار ريال تقريباً.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي السعودي، ووافق على استثمار 1.5 مليار فرنك سويسري (1.59 مليار دولار) في البنك السويسري، ومن المقرر أن يستحوذ على حصة تصل إلى 9.9%.

وفي مقابلة سابقة مع "العربية"، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي عمار الخضيري، إن الاستثمار في بنك "كريدي سويس" تكتيكي وليس استراتيجيا، مضيفا أن البنك حدد الاستثمارات في "كريدي سويس" بنحو 9.9%، ولن يتم رفع هذه النسبة.

وقال الخضيري، "لا رغبة لنا بدخول مجلس إدارة كريدي سويس أو التدخل في قراراته، وقد نفكر في التخارج في 2024 أو 2025، إلا أنه لن يكون قبل 2024".

كان بنك كريدي سويس، عرض 889 مليون سهم جديد على المستثمرين الحاليين بسعر 2.52 فرنك سويسري للسهم، مؤكدا تفاصيل زيادة رأسماله بواقع أربعة مليارات فرنك.

وتهدف زيادة رأس المال، التي وافق عليها المستثمرون، إلى تمويل خطة التحول للبنك المتعثر للتعافي من سلسلة من الفضائح والخسائر.

وقال كريدي سويس إنه من المتوقع أن يجمع إصدار الأسهم 2.24 مليار فرنك سويسري.