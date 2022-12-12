"البحري" ومجموعة "عجلان" تبحثان إنشاء شركة جديدة للسفن

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع مجموعة "عجلان" وإخوانه القابضة لبحث سبل الشراكة لإنشاء شركة جديدة تختص في تملك وتشغيل طرازات متنوعة من السفن.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة المذكرة 6 أشهر من تاريخ توقيع المذكرة قابلة للتمديد.

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وأضافت أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي حالياً.

كانت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أعلنت عن تحقيق أرباح صافية في الربع الثالث من 2022، بلغت قيمتها 269.8 مليون ريال، مقابل 17.99 مليون ريال في الربع الثالث من 2021، بنمو 1400%.

ونمت أرباح شركة "البحري" على أساس فصلي بنسبة 110.8%، حيث كانت في الربع السابق 128 مليون ريال.