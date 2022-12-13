تغطية اكتتاب "قمة السعودية للتجارة" بـ 102.8%

أعلنت شركة وثيق المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة قمة السعودية للتجارة في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 880 ألف سهم عادي، تمثل 22% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 4 ملايين سهم، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة التغطية 102.8%.

وقالت "وثيق المالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سعر الطرح بلغ 133 ريالا للسهم الواحد.

مادة اعلانية

وستقوم شركة وثيق المالية باستكمال الإجراءات اللازمة مع "تداول السعودية"، ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو".

كانت فترة الطرح قد بدأت يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، وانتهت يوم الخميس 1 ديسمبر 2022.