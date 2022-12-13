"سابك" توصي بتوزيع 20% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، اليوم الثلاثاء، عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2022، بإجمالي 6 مليارات ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 3 مليارات سهم.

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع ريالان بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

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وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الاثنين 21 شعبان 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13 مارس 2023م.

ويكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 11 رمضان 1444هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2 أبريل 2023م.

كان صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" قد تراجع بنسبة 67.14% في الربع الثالث من 2022، إلى نحو 1.84 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل صافي ربح نحو 5.6 مليار ريال في الربع المماثل من 2021.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، تراجع صافي أرباح "سابك" بنسبة 10.28% إلى نحو 16.24 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 18.1 مليار ريال أرباح الفترة المماثلة من 2021.