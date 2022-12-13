"يونايتد إيرلاينز" تقرر شراء 100 طائرة "بوينغ دريملاينر"

اشترت "يونايتد إيرلاينز" نحو 100 طائرة "بوينغ" 787 دريملاينر" مع خيار شراء 100 طائرة جديدة أخرى لتحل محل الطائرات الأقل كفاءة في استهلاك الوقود والتي مضى عليها عقود.

يعد الطلب الضخم بمثابة دفعة كبيرة لشركة "بوينغ" من أحد أكبر عملائها ويأتي مع عودة "يونايتد إيرلاينز" إلى الربحية بعد ركود السفر بسبب وباء كورونا، بحسب تقرير نشرته شبكة "CNBC" واطلعت عليه "العربية نت".

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ستحل الـ100 طائرة دريملاينر محل "بوينغ 767" وبعض طائرات "بوينغ 777". يتكون أسطول "يونايتد". وقالت الشركة إن من المتوقع أن يتم تسليم طائرات "دريملاينر" بين عامي 2024 و2032.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إيرلاينز"، سكوت كيربي إنه كان من الأسهل شراء المزيد من طائرات "بوينغ 787" بالمقارنة مع الطائرة المنافسة "إيرباص A350" ذات الجسم العريض.

وأضاف في مكالمة مع الصحفيين: "في هذا العالم حيث نحاول جلب 2500 طيار سنويًا وتنمية شركة الطيران، فإن إدخال نوع أسطول جديد يبطئ ذلك بشكل كبير، والحقيقة هي أن 787 هي بديل أفضل لـ [767] لأنها أصغر."

كان لدى "يونايتد إيرلاينز" 63 طائرة دريملاينر في أسطولها حتى نهاية العام الماضي، وفقًا لملف أمني، ومن المقرر أن يصل إلى ما يقرب من 70 طائرة قبل عام 2023. مثل شركات الطيران الأخرى، تُركت "يونايتد إيرلاينز" بدون طائرات جديدة لأشهر عندما أجبرت عيوب التصنيع شركة بوينغ على التوقف مؤقتا عن عمليات التسليم حتى الصيف الماضي.