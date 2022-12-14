مذكرة تفاهم بين "الإنماء طوكيو" و"الدرع العربي" لتقييم جدوى الاندماج

وقعت شركة الإنماء طوكيو مارين، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وقالت الشركتان في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنهما ستقومان ببدء عملية التحقق والفحص النافي للجهالة من النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والإكتوارية والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

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واتفقت الشركتان على أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية الاندماج الملزمة والحصول على موافقات الجهات التنظيمية وجمعيات المساهمين سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريقة مبادلة الأسهم بحيث يقوم الكيان القانوني المستمر (الدامج) بإصدار أسهم جديدة لمساهمي الكيان المدمج، وتحمل جميع حقوق والتزامات الكيان المدمج.

ويتم تحديد نسبة تبادل الأسهم بين مساهمي الشركة ومساهمي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني "Exchange Ratio " بعد إبرام (بما يرضي كل طرف) جميع متطلبات العناية الواجبة اللازمة من قبل الشركة و شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، ومن المتوقع أن الكيان القانوني المستمر سوف يستوعب جميع موظفي الكيان المدمج، ولن يكون هناك تسريحات قسرية.

وتبلغ مدة مذكرة التفاهم 12 شهراً من تاريخ توقيعها، والدخول في مذكرة التفاهم لا يعني أن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

نفاذ قرار الاندماج بين شركة الأهلي للتكافل وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني. وانقضاء شركة الأهلي للتكافل وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي سوف تستمر في الوجود.

يذكر أن شركة الدرع العربي للتأمين نفذت اندماجاً سابقاً مع شركة الأهلي للتكافل، وبحسب الاندماج فإنه تم انقضاء شركة الأهلي للتكافل وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إلى شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني التي تستمر في الوجود.