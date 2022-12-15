جنرال موتورز تستدعي 740 ألف شاحنة وسيارة دفع رباعي لهذا السبب
كشفت عن مشكلة بالمصابيح الأمامية
أفادت شركة جنرال موتورز الأميركية، الأربعاء، بأنها استدعت 740 ألف شاحنة وسيارة دفع رباعي لأن الأضواء النهارية التي تعمل، ما دام المحرك يعمل، قد لا تتوقف عن العمل عند إضاءة المصابيح الأمامية، مما قد يتسبب في حدوث وهج زائد.
وأوضحت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، أن الاستدعاء يغطي مختلف سيارات "كاديلاك سي.تي4" و"سي.تي5" و"بويك إنفيجن" و"كاديلاك إسكاليد" و"إسكاليد إي.إس.في" و"شفروليه سيلفرادو 1500" و"سابربان وتاهو" و"جي.إم.سي سييرا 1500" و"يوكون ويوكون إكس.إل" طرز بين عامي 2020 و2023.
وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن المركبات لا تمتثل لمعايير سلامة المركبات الاتحادية الأميركية.
ويمكن أن يقلل الوهج من الرؤية ويزيد من خطر وقوع حادث.
واستدعت الشركة تلك السيارات بعد أن قدم مهندس فيها تقريرا عن المشكلة في أكتوبر، مما دفعها إلى إجراء تحقيق.
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