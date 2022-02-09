جنرال موتورز تخطط لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية 6 أضعاف

تعتزم شركة جنرال موتورز زيادة إنتاجها من الشاحنات الكهربائية وسيارات كاديلاك الرياضية متعددة الاستخدامات هذا العام بأكثر من 6 أضعاف الإنتاج المخطط له مسبقاً.

يأتي ذلك، بعد تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز، ماري بارا، للمستثمرين الأسبوع الماضي أن شركة صناعة السيارات تعتزم تسريع إنتاج السيارات الكهربائية، بهدف تقديم 400 ألف مركبة كهربائية في أميركا الشمالية خلال عامي 2022 و2023. ولم تذكر تفاصيل حول مدى سرعة نمو معدلات الإنتاج.

مادة اعلانية

وتشير التفاصيل الجديدة التي تمت مشاركتها مع الموردين إلى أن جنرال موتورز تعتزم زيادة إنتاج شاحناتها الكهربائية وسيارة كاديلاك SUV الجديدة التي تعمل بالبطارية إلى إجمالي 46000 مركبة هذا العام، ارتفاعاً من خطة سابقة لبناء 7000 فقط من هذه المركبات في 2022، وفقاً لما نقلته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المتوقع أيضاً أن تستأنف جنرال موتورز إنتاج سيارات شيفروليه بولت الكهربائية، والتي توقف إنتاجها بسبب مشكلة في البطاريات.

وقالت جنرال موتورز في بيان يوم الثلاثاء: "كما قلنا، أعلنا عن استثمارات في خلايا البطارية وسعة التجميع ستمنحنا طاقة إنتاج تزيد عن مليون سيارة كهربائية في أميركا الشمالية بحلول نهاية عام 2025". وأضافت "لدينا الآن فرق تعمل على تسريع جميع عمليات إطلاق المركبات الكهربائية القادمة، وهدفنا هو تقديم 400000 مركبة كهربائية في أميركا الشمالية على مدار عامي 2022 و2023".

وطلبت شركة جنرال موتورز لشاحناتها الكهربائية من طراز GMC Hummer EV التخطيط لإنتاج 21000 من هذه المركبات هذا العام في مصنع السيارات Zero في ديترويت، مقارنة بالخطة السابقة لبناء 3800 مركبة.

وقالت بارا، الأسبوع الماضي إن جنرال موتورز لديها مخزونات لما يقرب من 59000 بيك آب من طراز GMC Hummer EV وسيارات الدفع الرباعي. فضلاً عن خطة لإنتاج أكثر من 110 آلاف سيارة بيك آب شيفروليه سيلفرادو الكهربائية من المقرر أن تبدأ الإنتاج العام المقبل.

فيما كشفت المصادر، أن جنرال موتورز طلبت من مورديها من كاديلاك ليريك الكهربائية متعددة الاستخدامات أن تستعد لإنتاج 25 ألف سيارة هذا العام، ارتفاعاً من 3200 كانت مخططة في السابق.

وتأتي خطة جنرال موتورز، في محاولة لمواجهة ضغوط المنافسين، حيث كشف شركة فورد موتور، عن خطتها لتوسيع طاقتها الإنتاجية للمركبات الكهربائية إلى 600000 سيارة سنوياً بحلول عام 2023.

وفي الوقت نفسه، تستعد شركة تسلا الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، لبدء الإنتاج في ثاني مجمع تجميع لها في الولايات المتحدة في تكساس. وتعمل شركتا السيارات الكهربائية الناشئة ريفيان أوتوموتيف، ولوسيد غروب أيضاً على زيادة إنتاج الشاحنات وسيارات السيدان الفاخرة الخاصة بهما.