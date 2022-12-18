وزارة الصحة ترسي مشروعاً على "دار المعدات" بـ 148.98 مليون ريال

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية "دار المعدات"، اليوم الأحد، عن الموافقة على ترسية منافسة لمشروع الصيانة والنظافة والتشغيل غير الطبي لعدد خمس مستشفيات داخل المدينة المنورة مع وزارة الصحة.

وقالت "دار المعدات" في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة المشروع نحو 148.98 مليون ريال، شاملاً ضريبة القيمة المضافة.

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وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات، وذلك في 5 مستشفيات هي مستشفى الميقات، ومستشفى دار النقاهة، وبنك الدم، والتموين الطبي والمستودعات، بالإضافة إلى مستشفى الحرم.

ويتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2023م.