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الكيميائية السعودية
الشركة الكيميائية السعودية القابضة " الكيميائية"
سوق السعودية

"الكيميائية السعودية" توصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية

عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بقيمة 42.16 مليون ريال، عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022 (9 أشهر).

وقالت "الكيميائية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن عدد الأسهم المستحقة للأرباح نحو 84.32 مليون سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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ويكون تاريخ الأحقية يوم الأربعاء 18 يناير 2023، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الاوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ويكون تاريخ التوزيع 29 يناير 2023.

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