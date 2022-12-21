صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من "تبريد السعودية"

قالت الشركة الوطنية للتبريد المركزي- "تبريد" الإماراتية، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحوذ مؤخراً على 30% في شركة "تبريد السعودية" من خلال طرح خاص للأسهم.

وأضافت "تبريد" في بيان على "سوق دبي المالي"، اليوم الأربعاء، أنها استحوذت على أسهم إضافية في شركة "تبريد السعودية" من مجموعة المطلق للاستثمارات الصناعية بـ54.6 مليون ريال.

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وأوضحت أن الصفقة تخضع للإجراءات المعتمدة حسب الأصول وفقاً للاتفاقية المبرمة.

وأشارت "تبريد" الإماراتية، إلى أنها تهدف من الصفقة إلى توحيد حصص "تبريد" الحالية في "تبريد السعودية" المزود لخدمات تبريد المناطق السعودية بنسبة 21.8%.

وأوضحت "تبريد" ، أنها ستعلن قريباً عن تفاصيل عملية الاستحواذ الأخيرة، مؤكدة التزامها بمتطلبات الإفصاح والشفافية لهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، وأن جميع الإفصاحات المتعلقة بجميع المعاملات الجوهرية ستتم في السوق فور الانتهاء منها.

كانت وكالة "بلومبرغ"، قد ذكرت أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي دخل في مباحثات لشراء حصة في شركة "تبريد" السعودية التابعة لـ"تبريد الإماراتية" مقابل 250 مليون دولار.

وتمتلك شركة "تبريد" الإماراتية حصة 28% في "تبريد" السعودية، بالإضافة إلى مساهمين آخرين مثل Vision Invest، ومجموعة المطلق وصندوق للبنية التحتية تابع للبنك الإسلامي للتنمية.

ولدى وحدة "تبريد" في السعودية اتفاقيات لتوفير خدمات التبريد لمشاريع تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي مثل مشروعي البحر الأحمر والقدية.