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البنك العربي الوطني
البنك العربي الوطني
بنوك السعودية

"العربي الوطني" يوصي بتوزيع 6% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال بعد خصم الزكاة

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك العربي الوطني، اليوم الثلاثاء، عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية باعتماد توزيع أرباح نقدية مرحلية لمساهمي البنك عن النصف الثاني من عام 2022، بإجمالي 900 مليون ريال، بعدد أسهم مستحقة للأرباح 1.5 مليار سهم.

وقال البنك العربي، في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.

ويكون تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2023م، وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

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وأضاف البنك أنه بجانب ما تم توزيعه وقدره 750 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2022م، يصبح إجمالي الأرباح التي تم توزيعها وسيتم توزيعها عن العام المالي 2022م نحو 1.650 مليار ريال بواقع 1.10 ريال للسهم الواحد والتي تمثل 11% من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة.

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