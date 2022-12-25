"السعودي للاستثمار" يوصي بتوزيع 4.5% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

أعلن البنك السعودي للاستثمار، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022، بإجمالي 450 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح تبلغ مليار سهم.

وقال "الاستثمار" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.45 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية و الذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً. وسيعلن أيضاً عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

وكان البنك السعودي للاستثمار، قد وزع أرباحاً نقدية صافية قدرها 300 مليون ريال عن النصف الأول من العام المالي 2022م للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الموافق 31 يوليو 2022م بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم.

وبذلك، فإن إجمالي صافي الأرباح الموزعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م سيبلغ 750 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 7.5%من القيمة الاسمية للسهم.