إنتاج قياسي لـ "تويوتا" في نوفمبر.. لكن التحديات مستمرة

قالت شركة تويوتا موتور إن إنتاجها العالمي سجل رقماً قياسياً في شهر نوفمبر، بفضل طلب المستهلكين القوي على الرغم من تحذيرها من توقعات غير مؤكدة بسبب النقص المستمر في أشباه الموصلات والارتفاعات في حالات كوفيد في الصين.

أنتجت شركة صناعة السيارات الأولى في العالم 833104 سيارات الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.5٪ عن نفس الشهر من العام السابق. وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين، إن المبيعات العالمية ارتفعت 2.9% إلى 796484 وحدة، وفق ما نقلته بلومبرغ.

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يعكس إنتاج السيارات طلبًا قويًا في مناطق مثل أميركا الشمالية، وانتعاشًا عن العام السابق عندما عطلت عدوى كوفيد في جنوب شرق آسيا سلاسل التوريد. ولا تزال صناعة السيارات تعاني من نقص في الرقائق وقطع الغيار، بينما ستواجه أيضًا تحديات ناجمة عن الانتشار السريع لحالات كوفيد في جميع أنحاء الصين.

في أوائل نوفمبر، خفضت تويوتا هدف إنتاجها العالمي للسنة المالية حتى مارس، بينما التزمت بتوقعات ربح متحفظة بسبب نقص الرقائق.

وانخفض إنتاج تويوتا المحلي لشهر نوفمبر بنسبة 3.3٪ عن العام السابق إلى 266174 وحدة، بينما ارتفع الإنتاج الخارجي بنسبة 3.8٪ إلى 566930 وحدة، وفقًا للبيان.