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سبيربنك الروسي
روسيا و أوكرانيا

"سبيربنك الروسي" يغلق مكتبه في الإمارات مطلع 2023 تحت ضغط العقوبات

سيواصل العمل في سوق الإمارات "إلى حد ما"

موسكو - رويترز، العربية.نت
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قال ألكسندر فيدياخين، النائب الأول لرئيس سبيربنك الروسي، اليوم الاثنين، إن المصرف سيضطر إلى إغلاق مكتبه في دولة الإمارات مطلع العام المقبل، منحيا باللائمة على ضغوط العقوبات.

وأضاف أن سبيربنك سيواصل العمل في سوق الإمارات "إلى حد ما"، وأنه يأمل في أن يفتح المصرف فرعا في الصين بحلول نهاية العام 2023.

يذكر أن الدول الغربية عزلت سبيربنك Sberbank، أكبر مقرض روسي، عن نظام سويفت الدولي للمدفوعات، ضمن العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

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