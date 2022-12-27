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أكاديمية التعلم
أكاديمية التعلم
سوق السعودية

"أكاديمية التعلم" توصي بتوزيع 20% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني

بواقع ريالين للسهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أكاديمية التعلم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين ريالين بدلاً من 1.5 ريال عن النصف الثاني من العام المالي 2022.

وقالت "أكاديمية التعلم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المبلغ الموزع 12 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 6 ملايين سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع ريالان بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 20%.

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وأوضحت شركة أكاديمية التعلم، أنها وزعت أرباحاً نقدية صافية قدرها 9 ملايين ريال عن النصف الأول من العام المالي 2022م، بمعدل 1.5 ريال لكل سهم تمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم، للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الموافق 8 سبتمبر 2022.

وأضافت أنه بذلك يبلغ إجمالي صافي الأرباح الموزعة 21 مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بواقع 3.5 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 35% من القيمة الاسمية للسهم.

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