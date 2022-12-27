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تكافل الراجحي
تكافل الراجحي
سوق السعودية

"تكافل الراجحي" توقع عقدا مع "بترو رابغ"

لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة وعائلاتهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الراجحي للتأمين للتعاوني "تكافل الراجحي" عن توقيع عقد مع شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترو رابغ" لتقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي الشركة وعائلاتهم، لمدة سنة ميلادية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن العقد يتضمن تقديم خدمات التأمين الصحي لموظفي شركة "بترو رابغ" وعائلاتهم وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.

وأضافت أن قيمة العقد تزيد عن 5% من اجمالي الأقساط التأمينية السنوية للسنة المالية 2021م.

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وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون للعقد تأثير إيجابي مالي على نتائج الشركة المالية للعام 2023م.

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