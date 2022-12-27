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صدر للخدمات اللوجستية
صدر للخدمات اللوجستية
سوق السعودية

"صدر" توصي بعدم توزيع أرباح عن 2022

لدعم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب عدم توزيع أرباح هو تدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة.

وأضافت أن هذه التوصية ستعرض للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية.

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