"صدر" توصي بعدم توزيع أرباح عن 2022

أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب عدم توزيع أرباح هو تدعيم مركز الشركة المالي ودعم التوسعات والمشروعات القادمة للشركة.

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وأضافت أن هذه التوصية ستعرض للتصويت عليها خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة للشركة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بعد أخذ الموافقة على انعقادها من الجهات الرسمية.